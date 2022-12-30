Скільки захисників знаходяться у полоні: у Зеленського назвали кількість [ Редагувати ]
Уповноважена з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька заявила, що у російському полоні перебувають понад 3 тисяч українських військових. Ще близько 15 тисяч осіб вважаються безвісти зниклими.
Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому RND.
За її словами, росія вказала, що у полоні перебувають 3392 українських захисників.
Близько 15 тисяч військових та цивільних вважаються зниклими.
Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів.
Водночас Вербицька заявляє, що росія продовжує систематично порушувати Женевську конвенцію і не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених.
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