Уповноважена з питань забезпечення прав захисників України Альона Вербицька заявила, що у російському полоні перебувають понад 3 тисяч українських військових. Ще близько 15 тисяч осіб вважаються безвісти зниклими.

Про це вона сказала в інтерв'ю німецькому RND.

За її словами, росія вказала, що у полоні перебувають 3392 українських захисників.

Близько 15 тисяч військових та цивільних вважаються зниклими.

Ми не знаємо, що з ними сталося (зі зниклими). Чи є вони також російськими військовополоненими, чи були насильно вивезені з окупованих росією територій, чи, можливо, давно вбиті. Така невизначеність є особливо важкою для родичів.

Водночас Вербицька заявляє, що росія продовжує систематично порушувати Женевську конвенцію і не допускає представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до військовополонених.