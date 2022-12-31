Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон передала дві машини швидкої допомоги послу України у Любляні Андрію Тарану. Про це повідомило Словенське агентство друку (STA).

Реанімобілі виробництва словенської компанії Medicop повністю обладнані відповідно до міжнародних стандартів і будуть використовуватись для перевезення поранених. Файон запевнила посла у подальшій допомозі з боку Словенії та солідарності з українцями.

На прохання української сторони МЗС Словенії виділило 580 тис. євро на закупівлю машин швидкої допомоги. Вартість перших двох, які Файон передала Тарану, становить 210 тис. євро.

За даними STA, з початку російського вторгнення Словенія виділила щонайменше 4,3 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та 1 млн євро на реалізацію ініціативи щодо експорту зерна.