Словенія передала Україні два реанімобілі для евакуації поранених [ Редагувати ]
Міністерка закордонних справ Словенії Таня Файон передала дві машини швидкої допомоги послу України у Любляні Андрію Тарану. Про це повідомило Словенське агентство друку (STA).
Реанімобілі виробництва словенської компанії Medicop повністю обладнані відповідно до міжнародних стандартів і будуть використовуватись для перевезення поранених. Файон запевнила посла у подальшій допомозі з боку Словенії та солідарності з українцями.
На прохання української сторони МЗС Словенії виділило 580 тис. євро на закупівлю машин швидкої допомоги. Вартість перших двох, які Файон передала Тарану, становить 210 тис. євро.
За даними STA, з початку російського вторгнення Словенія виділила щонайменше 4,3 млн євро на гуманітарну допомогу Україні та 1 млн євро на реалізацію ініціативи щодо експорту зерна.
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