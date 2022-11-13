У Словенії відбувається другий тур президентських виборів [ Редагувати ]
У Словенії у неділю, 13 листопада, відбувається другий тур президентських виборів. За підсумками першого туру лідирував колишній міністр закордонних справ Словенії Анже Логар - представник правоцентристської Словенської демократичної партії.
Останні соцопитування показують, що у другому турі до перемоги ближчий його опонент, незалежний кандидат з лівоцентристськими поглядами Наташа Пірц-Мусар. Вона представляє коаліцію Піратської партії та Партії молодих зелених.
У першому турі вона набрала 26,9% голосів проти 34% Логара. Однак невдовзі після першого туру на її підтримку висловилися всі учасники президентських перегонів, які не пройшли до другого туру голосування.
За даними найсвіжішого опитування виборців, опублікованих у четвер у газеті Delo, за Логара готові проголосувати 44,6% виборців, за Пірц-Мусар - 51,7%.
Експерти зазначають, що розрив між кандидатами настільки великий, що здобути перемогу Анже Логар зможе лише в тому випадку, якщо дані опитування катастрофічно хибні, або якщо явка виборців буде невеликою.
Таким чином, Наташа Пірц-Мусар може стати першою жінкою, яка обійняла посаду президента Словенії з моменту здобуття нею незалежності у 1991 році.
Пані Пірц-Мусар - практикуючий юрист і здобула міжнародну популярність, представляючи інтереси колишньої першої леді США Меланії Трамп з авторського права та інших питань у Словенії.
Виборчі дільниці закриються сьогодні о 20:00 за київським часом. Перші офіційні результати виборів стануть відомими незабаром після закриття дільниць.
Нагадаємо, Словенія погодилась передати Україні 28 танків M-55S.
по темі
На них Республіканці розраховували на яскраву перемогу, яка надасть їм контроль над обома палатами Конгресу. Однак поки можуть радіти лише незначній перевазі у палаті представників.
Спікер Палати представників конгресу США Ненсі Пелосі змогла переобратися у штаті Каліфорнія, повідомляє CNN. За даними NBC News, вона випереджає суперника Джона Денніса від Республіканської партії з 82% голосів
На проміжних виборах до Конгресу США за попередніми підсумками голосування республіканці матимуть більше місць у Палаті представників, ніж демократи
Кубок світу з хокею не відбудеться у лютому 2024 року, турнір може пройти у 2025 році. НХЛ не уточнила, через що відкладається Кубок світу. На сайті ліги йдеться, що "за нинішніх умов проведення Кубка світу з хокею в цей час (у лютому 2024 року - ред.) не є можливим"
Натепер уже відомі дата і час виступу українського президента. Всі останні новини з Індонезії розкаже наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко.