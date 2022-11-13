У Словенії у неділю, 13 листопада, відбувається другий тур президентських виборів. За підсумками першого туру лідирував колишній міністр закордонних справ Словенії Анже Логар - представник правоцентристської Словенської демократичної партії.

Останні соцопитування показують, що у другому турі до перемоги ближчий його опонент, незалежний кандидат з лівоцентристськими поглядами Наташа Пірц-Мусар. Вона представляє коаліцію Піратської партії та Партії молодих зелених.

У першому турі вона набрала 26,9% голосів проти 34% Логара. Однак невдовзі після першого туру на її підтримку висловилися всі учасники президентських перегонів, які не пройшли до другого туру голосування.

За даними найсвіжішого опитування виборців, опублікованих у четвер у газеті Delo, за Логара готові проголосувати 44,6% виборців, за Пірц-Мусар - 51,7%.

Експерти зазначають, що розрив між кандидатами настільки великий, що здобути перемогу Анже Логар зможе лише в тому випадку, якщо дані опитування катастрофічно хибні, або якщо явка виборців буде невеликою.

Таким чином, Наташа Пірц-Мусар може стати першою жінкою, яка обійняла посаду президента Словенії з моменту здобуття нею незалежності у 1991 році.

Пані Пірц-Мусар - практикуючий юрист і здобула міжнародну популярність, представляючи інтереси колишньої першої леді США Меланії Трамп з авторського права та інших питань у Словенії.

Виборчі дільниці закриються сьогодні о 20:00 за київським часом. Перші офіційні результати виборів стануть відомими незабаром після закриття дільниць.

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