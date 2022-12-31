Чернігівські прикордонники пересіли на канадські брьоновики Roshel (фото, відео) [ Редагувати ]
Чернігівські прикордонники отримали канадські бойові броньовані автомобілі Roshel. Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Україна отримує такі броньовики в якості допомоги від міжнародних партнерів. Станом на початок грудня захисникам кордону передали вже сотню таких автівок.
Тепер ці, відносно невеликі по бойовій масі бронеавтомобілі, будуть маневрувати дорогами прикордоння та допомагати захищати кордон України на півночі.
Нагадаємо, США обговорюють передачу Україні БМП Bradley.
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