США обговорюють передачу Україні БМП Bradley - Bloomberg [ Редагувати ]
Американська влада обговорює можливість передачі Україні бойових машин піхоти Bradley у рамках нового пакету військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами одного з них, остаточне рішення ще не ухвалено. Якщо воно буде позитивною, неясно, коли Київ зможе почати використовувати БМП.
Бойові машини Bradley розраховані на перевезення піхоти та розвідників. У Білому домі поки що не коментували можливу передачу БМП Збройним силам України.
M2 Bradley - основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. Застосовувалася американським військами у війнах в Перській затоці та Іраку.
Екіпаж БМП Bradley - 3 людини (командир, навідник, водій), плюс десант 6 чоловік. Основне озброєння - 25-мм танкова гармата M242 Bushmaster, також має спарений 7,62-мм кулемет M240C.
Нагадаємо, президент Байден підписав бюджет США на 2023 год. У ньому майже $45 млрд закладено для допомоги України.
по темі
Президент США Джо Байден підписав оборонний бюджет на 2023 фінансовий рік обсягом $847,3 млрд. $800 млн з цієї суми виділено на допомогу Україні для відбиття російської агресії. $6 млрд США використають для стримування росії в Європі
Президент України Володимир Зеленський не зміг досягти головної мети візиту до Вашингтона - угоди про постачання потужнішої зброї для наступу на російські позиції на окупованих українських територіях. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на офіційних осіб США
Адміністрація президента США планує передати Україні передове електронне обладнання
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в ефірі французького телеканалу LCI заявив, що для відбиття російської агресії Україні потрібні нові танки за стандартами НАТО. Глава українського уряду попросив про постачання французьких танків Leclerc
Марокко надасть Україні запасні частини для танків Т-72. Таким чином Марокко стане першою африканською країною, яка долучилася до військової допомоги України