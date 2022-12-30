Американська влада обговорює можливість передачі Україні бойових машин піхоти Bradley у рамках нового пакету військової допомоги для відбиття російської агресії. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами одного з них, остаточне рішення ще не ухвалено. Якщо воно буде позитивною, неясно, коли Київ зможе почати використовувати БМП.

Бойові машини Bradley розраховані на перевезення піхоти та розвідників. У Білому домі поки що не коментували можливу передачу БМП Збройним силам України.

M2 Bradley - основна бойова машина піхоти, що перебуває на озброєнні механізованих військ армії США. Застосовувалася американським військами у війнах в Перській затоці та Іраку.

Екіпаж БМП Bradley - 3 людини (командир, навідник, водій), плюс десант 6 чоловік. Основне озброєння - 25-мм танкова гармата M242 Bushmaster, також має спарений 7,62-мм кулемет M240C.

Нагадаємо, президент Байден підписав бюджет США на 2023 год. У ньому майже $45 млрд закладено для допомоги України.