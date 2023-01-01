Z-свастика, уславлення військових та "Червона рута" у Блакитному вогнику. З таким ідеологічним олівʼє Новий рік зустріли на росії. путін записав своє традиційне новорічне звернення на тлі ряжених у військову форму людей, на концерт запросили офіцерів та воєнкорів. При цьому під бій курантів на Червоній площі поліція пакувала в автозаки тих, хто прийшов святкувати. А москва привела у підвищену готовність свою ППО.

Отже, який він, Новий рік на расії? Розповість Ольга Жидецька.

Яскраві літери Z, V і О - позначки російського вторгнення до України - частина новорічних декорацій москви. Мілітарна символіка і звеличування армії цьогоріч – невідʼємна частина святкувань.

Своє традиційне привітання, найдовше за 18 років президентства, путін записав в оточенні військових. І добрих дві третини тексту так чи інакше були присвячені так званій спецоперації - звичний коктейль зі звинувачень Заходу, байок про неонацистів та незграбного самовихваляння.

Запад врал о мире, а готовился в агрессии. И сегодня признается в этом уже не стесняясь, в открытую. А Украину и ее народ они цинично используют для ослабления и раскола России. Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать.

Нафталінові пісні, підтоптані маестро, блискітки, мішура і знову вояки та воєнні злочинці з так званих ЛДНР. Таким мілітаризованим новорічним телевінегретом росіян годував традиційний "Блакитний вогник". У той час, коли на Київ та інші українські міста летіла чергова партія ракет, у ньому хвацько співала… Таїсія Повалій.

З фірмовими кривляннями жартував про війну Євген Петросян.

Одним словом, если ты поел, помылся, дома у тебя тепло - значит русским ты родился, со страною повезло.

У той самий час тих, кому пощастило з країною, у центрі москви завзято скручувала поліція. У автозаки пакували перехожих - всіх, хто наближався до середмістя - закритого для відвідувачів святкової ночі.

Цьогоріч у москві скасували святковий концерт та феєрверки. А також новорічної ночі привели в підищену готовність ППО.

Вказівку утриматися від гучних гулянь та загалом економити на святах отримали також регіони. Однак це не завадило прикрасити російські міста військовою символікою.

Тема війни просочилася і в дитячі ранки, і в концерти сільської самодіяльності.

Так сложилось, что россия вновь обнажила свой меч справедливости.

Політологи ж кажуть - пропихання мілітарної естетики мало не в новорічне олівʼє - свідчення того, що росіян готують до тривалої війни, насаджують думку, яка допоможе проковтнути і велетенські втрати на фронті, і нові хвилі мобілізації, і неминуче зубожіння.

Тарас Загородній, політолог:

Довгострокова стратегія російської влади на перетворення росії на такий варіант КНДР, у якому буде переважати така от мілітарна риторика. Мілітарна істерика я б сказав. Як спосіб керування країною, як спосіб втримання країни в тому числі. І перетворення росії на національну російську державу. Ніякого опору не буде.

За даними української розвідки, уже на початку січня кремь може оголосити в федерації воєнний стан та новий виток мобілізації. Але за святковою метушнею росіяни про це поки не думають.

Праздник остается праздником. Несмотря на то, что так сказать наши товарищи занимаются такими делами всякими, которыми лучше не заниматься.

Пришло понимание, что на самом деле в жизни каждого человека рано или поздно наступает такой период, когда не так уж и мирно рядом.