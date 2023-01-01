В Одесі на берег винесло морську міну [ Редагувати ]
В Одесі сьогодні, 1 січня, хвилями викинуло на берег морську якірну міну. Її знищили вибухотехніки.
Про це повідомляє в Telegram речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
"Одеса, видихаємо. На узбережжі було контрольовано знешкоджено протикорабельну ворожу міну шляхом підриву. Дякую Силам оборони за професійну роботу. Подробиці – пізніше", - зазначив спікер Одеської ОВА.
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