Понад 107 тисяч знищених окупантів: Генштаб оновив втрати росії [ Редагувати ]
Джерело: Слово і Діло
Українські захисники минулої доби знищили ще 720 окупантів та збили 44 дрони ворога. Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 107 тисяч своїх військових.
Загальні бойові втрати противника на 2 січня орієнтовно склали:
особового складу - близько 107440 (+720) осіб ліквідовано,
танків - 3031 (+0) од.
бойових броньованих машин - 6093 (+9) од.,
артилерійських систем - 2027 (+6) од.,
РСЗВ - 423 (+0) од.
засоби ППО - 213 (+0) од.,
літаків - 283 (+0) од.,
вертольотів - 260 (+0) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1836 (+44),
крилаті ракети - 723 (+0),
кораблі /катери - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4725 (+5) од.,
спеціальна техніка - 181 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.
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