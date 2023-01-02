Меркель шокувала заявою про війну в Україні [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Канцлер Німеччини у 2005-2021 роках Ангела Меркель заявила, що Мінські домовленості дали Україні час підготуватися до нового вторгнення рф.
Про це повідомляє в інтерв'ю Меркель італійській газеті Corriere della Serra.
"Україна використала цей період для того, щоб стати сильнішими, що ми бачимо сьогодні. Країна 2014/15 року - це не та країна, яка є сьогодні. І я сумніваюся, що НАТО тоді могло б зробити багато, щоб допомогти Україні, як це відбувається сьогодні", - заявила вона.
по темі
Війська рф, втрачаючи багато живої сили, продовжує зосереджуватися на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагається покращити тактичне становище на Куп'янському та Авдіївському напрямах
Графіки відключення електроенергії в Україні діятимуть до кінця опалювального сезону 2023 року
До тимчасово окупованого села Урзуф, що знаходиться під Маріуполем, прибули мобілізовані росіяни разом із технікою
СБУ повідомила про підозру голові центробанку рф Ельвірі Набіулліній, яка запроваджує "рубльову зону" в окупованих регіонах України.
Секретар Ради нацбезпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що росію поступово підминає під себе одна з сусідніх країн
путін записав своє традиційне новорічне звернення на тлі ряжених у військову форму людей, на концерт запросили офіцерів та воєнкорів. При цьому під бій курантів на Червоній площі поліція пакувала в автозаки тих, хто прийшов святкувати. А москва привела у підвищену готовність свою ППО.