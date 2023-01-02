Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти хочуть знову вдарити іранськими дронами-камікадзе Shahed по Україні. Вони планують тривалу атаку. Про це повідомляється у його вечірньому зверненні.

Він нагадав, що минуло лише два дні 2023 року, а українські сили ППО збили вже понад 80 іранських дронів, які росіяни запустили по нашій країні.

Найближчим часом ця кількість може зрости, тому що цими тижнями ночі можуть бути досить неспокійними. У нас є інформація, що росія планує тривалу атаку "Шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити - і зробимо все, - щоб і ця мета терористів провалилася, як і всі інші.

Зеленський також подякував за успішний захист неба повітряним командуванням "Центр", "Південь" та "Схід".