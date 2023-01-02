рф планує тривалу атаку "Шахедами" - Зеленський [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський заявив про те, що окупанти хочуть знову вдарити іранськими дронами-камікадзе Shahed по Україні. Вони планують тривалу атаку. Про це повідомляється у його вечірньому зверненні.
Він нагадав, що минуло лише два дні 2023 року, а українські сили ППО збили вже понад 80 іранських дронів, які росіяни запустили по нашій країні.
Найближчим часом ця кількість може зрости, тому що цими тижнями ночі можуть бути досить неспокійними. У нас є інформація, що росія планує тривалу атаку "Шахедами". Її ставка може бути на виснаження. На виснаження наших людей, ППО, нашої енергетики. Але маємо зробити - і зробимо все, - щоб і ця мета терористів провалилася, як і всі інші.
Зеленський також подякував за успішний захист неба повітряним командуванням "Центр", "Південь" та "Схід".
А особливо - бійців 96-ї Київської, 208-ї Херсонської та 138-ї Дніпровської зенітних ракетних бригад, 301-го Нікопольського зенітного ракетного полку Повітряних сил, а також воїнів 39-го зенітного ракетного полку Сухопутних військ. Дякую, звичайно, пілотам наших винищувачів та бійцям мобільних вогневих груп.
по темі
Президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду із членами РНБО, а також представниками інших відомств, на якій обговорювалися тенденції 2023 року
У неділю, 1 січня, в Дніпропетровській області пролунали вибухи
В неділю, 1 січня, президент України Володимир Зеленський заявив, що Збройними силами України за ніч було збито 45 російських "Шахедів"
Президент Володимир Зеленський підбив підсумки року, що минає, і привітав українців з прийдешнім 2023-м
У п'ятницю, 30 грудня, президент України Володимир Зеленський провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача