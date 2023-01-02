Окупанти завдали 70 ударів по прикордонню Сумської області [ Редагувати ]
У понеділок, 2 січня, російські війська обстріляли чотири громади Сумської області. Про це повідомляється у Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.
Всього протягом дня окупанти завдали 70 ударів.
70 ударів завдали росіяни по прикордонню із різних видів озброєння.
- Краснопільську громаду ворог обстріляв 4 рази із мінометів і артилерії. Загалом було 42 прильоти.
- По Шалигинській громаді війська рф били із мінометів, зафіксовано 3 прильоти.
- Великописарівську громаду противник обстріляв із гелікоптера Мі-24. На території вибухнули 5 ракет типу НУРС.
- Білопільська громада: росіяни вели вогонь по прикордонню із мінометів 120 мм калібру, 20 прильотів. Внаслідок обстрілу пошкоджено школу, лінію електропередач, знищений автомобіль УАЗ.
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