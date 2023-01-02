У Херсоні пролунали вибухи [ Редагувати ]
Фото: slovoidilo.ua
У понеділок, 2 січня, у Херсоні вкотре за день пролунали сильні вибухи, в обласному центрі та регіоні оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє "Суспільне".
До закінчення тривоги мешканців регіону просять залишатися в укриттях, або по можливості дотримуватися правила "двох стін".
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