Країни НАТО обговорять нову мету видатків на оборону - Столтенберг [ Редагувати ]
Джерело: DW
Країни НАТО обговорять цільові показники витрат на оборону в найближчі місяці. Деякі з них закликають перетворити цільову цифру на 2% на мінімальну цифру, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг.
"Деякі союзники рішуче виступають за перетворення поточної мети на 2% на мінімум", - сказав Столтенберг в інтерв'ю агентству DPA.
Столтенберг заявив, що очолить переговори. "Ми зустрічатимемося, у нас будуть міністерські зустрічі, у нас будуть переговори у столицях", - сказав він.
Він не сказав, які країни НАТО закликають до більш амбітної мети.
Глава НАТО заявив, що має намір досягти угоди не пізніше наступного чергового саміту НАТО, який відбудеться у столиці Литви Вільнюсі 11-12 липня.
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