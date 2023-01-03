Київ повертається до стабілізаційних графіків [ Редагувати ]
У вівторок, з 14:00, Київ повертається до стабілізаційних графіків. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК.
Тепла погода та зменшення споживання промисловістю дозволили на свята мінімально обмежувати електроенергію для киян.
Проте економіка повинна працювати і споживання промисловістю зростає. Відповідно збільшується навантаження на енергосистему.
Тому сьогодні з 14:00 в Києві знову починають діяти стабілізаційні графіки відключень для уникнення аварій в енергосистемі.
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