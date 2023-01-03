З вівторка, 3 січня, у Київській області діють нові графіки стабілізаційних відключень. Про це повідомляє ДТЕК.

Для рівномірності та почерговості відключень світла споживачі були поділені на чотири групи, замість двох, як було раніше.

Нові графіки складаються з трьох категорій:

➖Білий колір на графіку: в цей час планується включення світла.

➖Сірий колір на графіку: в ці години світла не буде.

➖Світло-сірий колір на графіку: можливі відключення, якщо дисбаланс в енергосистемі буде збільшуватись.