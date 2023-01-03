У Криму пролунали вибухи [ Редагувати ]
У вівторок, 3 січня, у Джанкої, тимчасово окупованому Криму, було чути звуки вибухів. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
У небі видно сліди роботи ППО.
За інформацією мешканців, над містом спрацювала система протиповітряної оборони.
У Telegram-каналах також повідомляють про нібито "збиття" якоїсь "цілі".
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