У Киргизстані артистам заборонили співати під фонограму [ Редагувати ]
Влада Киргизстану заборонила місцевим артистам використовувати фонограму під час виступів з 1 січня 2023 року. Відповідний указ підписав міністр культури, інформації, спорту та молодіжної політики країни Алтинбек Максутов.
Згідно з указом, артисти мають виступати наживо на заходах у державних установах культури та освіти, театрах, філармоніях, концертних залах, клубах, кінозалах, музеях та бібліотеках.
Також живе виконання обов'язкове на спортивних та масових культурних заходах.
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