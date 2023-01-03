Помер соліст Faithless Максі Джаз, який виконав "Insomnia" та "God Is a DJ"

У віці 65 років помер вокаліст британського електронного музичного гурту Faithless Максі Джаз (Максвелл Олександр Фрейзер). Справжнє ім'я Максі Джаза - Максвелл Фрейзер, він народився у південному Лондоні і брав участь у створенні Faithless у 1995 році. Він прославився такими хітами, як "God Is a DJ" і "Insomnia"