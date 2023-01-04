Іранські безпілотники Shahed-136, які стоять на озброєнні російської армії, у сім разів дешевші за ракети, якими їх збивають ЗСУ. Про це повідомляє The New York Times з посиланням на військових аналітиків.

Вартість іранського дрона-камікадзе, може сягати $20 тис., у той час, як вартість запуску ракети класу "земля-повітря" варіюється від $140 тис. для радянського С-300, до $500 тис. для американського NASAM.

За оцінкою аналітиків, з початку повномасштабної війни росія випустила по Україні майже 600 безпілотників. За інформацією NYT, кілька "шахидів" ЗСУ збили за допомогою вогнепальної зброї та зенітних гармат, але все частіше військовим застосовувати ракети, оскільки рашисти збільшили кількість нічних атак безпілотників. За даними аналітиків на 7 листопада, ЗСУ збили 82% запущених на територію України дронів Shahed-136.

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Іран продає росії безпілотники Mohajer-6 та Shahed-136. У росії вони отримали назву "Герань-2". Після вибуху на Кримському мосту 8 жовтня росія почала завдавати масованих ударів по українським містам дронами-камікадзе іранського виробництва.

Про першу партію іранських БПЛА газета The Washington Post писала наприкінці серпня, в середині вересня ЗСУ повідомили про перший збитий іранський безпілотник. Влада росії та Ірану постачання БПЛА вперто заперечувала.

Лише 5 листопада глава МЗС Ірану вперше визнав поставки, але заявив, що вони були ще до збройного вторгнення в Україну і йшлося про "невелику" кількість дронів.

У середині жовтня The Washington Post повідомила, що Іран збирається поставити росії балістичні ракети малої дальності "Фатех-110" та "Зульфікар". Також Іран планує поставити десятки безпілотників "Мохаджер-6" та "велику кількість" дронів-камікадзе "Шахед-136".

Іранські балістичні ракети