Байден підтвердив наміри США передати Україні БМП Bradley [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Президент Сполучених Штатів Джо Байден підтвердив, що Білий дім розглядає можливість відправки бойових машин Bradley до України.
"Так", - сказав Байден журналістам на льотному полі в Кентуккі, коли його спитали, чи розглядається можливість передачі Україні бойових машин Bradley.
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