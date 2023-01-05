Втрати росії: Генштаб назвав нові дані [ Редагувати ]
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Українські захисники минулої доби знищили ще 810 окупантів та збили літак і вертоліт ворога. Про це свідчать дані Генштабу ЗСУ.
Всього з початку повномасштабного вторгнення росія втратила вже понад 109 тисяч своїх військових.
Загальні бойові втрати противника на 5 січня орієнтовно склали:
- особового складу - близько 109720 (+810) осіб ліквідовано,
- танків - 3041 (+3) од,
- бойових броньованих машин - 6108 (+2) од,
- артилерійських систем - 2051 (+12) од,
- РСЗВ - 426 (+2) од,
- засобів ППО - 215 (+0) од,
- літаків - 284 (+1) од,
- гелікоптерів - 271 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1844 (+2),
- крилатих ракет - 723 (+0),
- кораблів /катерів - 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 4759 (+14) од,
- спеціальної техніки - 182 (+1).
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