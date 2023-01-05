Окупанти обстріляли центр Херсона, загинув чоловік - ОВА [ Редагувати ]
У четвер, 5 січня, російські загарбники обстріляли центр Херсона, загинув чоловік. Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.
Щойно російські окупанти атакували центральну частину Херсона - влучили в будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 20-річний чоловік.
Нагадаємо, що минулої доби окупанти обстріляли Херсонську область 41 раз.
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Окупанти 41 раз обстріляли територію Херсонської області
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