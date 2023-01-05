Нове гарматне м'ясо. Хоча на росії й заявляють про те, що необхідності у мобілізації немає - дані наших розвідників свідчать про протилежне. Мобілізація в рф не припинялася з березня 2022-го і далі набирає обертів.

Чи наважиться кремль на публічне оголошення мобілізації? Про це розкаже Даніїл Снісар

Наша пісня гарна й нова - мобілізуймося всі... знову!

Слухи идут, причем с разных источников, что полная мобилизация будет.

У новий рік - з новими силами! Не встигли росіяни оговтатися від масштабного призову 2022-го, як військове командування рф підготувало доленосний подарунок під Різдво - чергову хвилю мобілізації.

Володимир Зеленський, президент України:

Ми не сумніваємося, що теперешні господарі росії кинуть все, що у них залишилося, та усіх, кого зможуть зібрати, щоб спробувати перевернути ситуацію у війні та, принаймні, відкласти їхню поразку. росія мобілізує тих, кого хочуть кинути вмирати, ми мобілізуємо цивілізований світ.

Наміри путіна - цілком зрозумілі: поповнення гарматного м'яса, за рахунок звичайних громадян - тактика, якої дотримується очільник кремля на усіх війнах, які сам же і влаштовує.

Сергій Кузан, військовий експерт:

Вони ставляться абсолютно однаково і до українців, і до тих народів, які населяють сьогодні терени рф. Їм абсолютно байдуже скільки людей загине з одного чи іншого боку. Найголовніша мета для них - зберегтися при владі.

От тільки цього разу, у війні з Україною нашу міць президент рф явно недооцінив. Адже, станом на зараз - майже 110 тисяч російських бранців - знищені нашими військовими.

Сергій Кузан, військовий експерт:

Вони потребують більше людей, чому. Тому що ефективність їхної армії падає. Ми знищуємо від батальйона до батальйона тактичної групи, тобто 500-800 людей - зведення нашого генерального штабу, щодня. І такими темпами звичайно, що їхня мобілізація і їхні спроможності просто вичерпаються, тому росія іде вабанк.

Та чи готові громадяни рф воювати за путіна? Схоже, що не всі. Росіяни дедалі частіше шукають способи як уникнути військової служби.

Григорій Свердлін, засновник проекту "Ідіть лісом":

Сомнений в том, что эта активная фаза приближается - у нас нет. И очевидно совершенно уже сейчас, что сейчас в новогодние праздники растет количество обращений от военнобоязанных россиян не участвовать в войне. Люди пишут, люди с нами связываются - помогите уехать, помогите спрятаться. Очевидно, что людей, которые не хотят участвовать в этом - много.

Сьогодні повістки з наказом прибути до військомату почали надходити жителям Москви.

Але, загалом, мобілізація - наврядчи буде публічною. По-перше, її оголошення призведе до ще більшої паніки серед населення. По-друге, мобілізація в рф - і не припинялася з березня 2022го.

Микола Маломуж, генерал армії, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010):

Перша хвиля мобілізації, про яку вони заявляли, часткова - вона не змінила критично ситуацію на фронті. Тим більше, мобілізовані, яких кидали сюди без підготовки - показали, що вони не являються активними бійцями. Мало того, велика частина тікала з поля бою, гинула, або здавалася в полон.

Денис Попович, військовий оглядач:

Мало, на самом деле, призвать 100 тысяч или 200 тысяч человек. Ведь они еще должны быть оснащены, экипированы и обучены. А к ним еще нужны офицеры и младшие командиры, которые будут их готовить, которые будут их натаскивать. А младших командиров просто так не мобилизуешь. Их не купишь в магазине, их нужно учить. И с этим у них очень большие проблемы.

Проблеми з оснащенням в окупантів дійсно чималі. Ба більше - на передову російське командування кидає аж ніяк не контрактників. А саме мобілізованих, які про справжні бойові дії чули хіба що з підручників історії. Про це свідчить розмова російських мобіків, яку перехопили наші розвідники.

Где мы стоим, спецназ должен быть. Он так смотрит на Валеру, говорит, " А ты контрактник"? На второго, ты контрактник? Нет, Ашхабат стоит наш и говорит, они все мобики. И он о*уел! Здесь должна такая х*йня стоять - и фотолавушки, и ПВО и вся х*йня у нас должна стоять. А у нас ни*уя, кроме лопат ни*уя нет, е*ать.

Ганна Маляр, заступниця міністра оборони України:

Вони не розуміють, в більшості - за що вони повинні тут помирати. По-друге, те, дійсно, як до них ставиться російська влада, вони не хочуть воювати. Але недооцінювати не варто. Мобілізація дійсно там потужна. І це дійсно дуже серйозний виклик.

Аби хоч якось виправдати чергову мобілізацію, кремль застосовує різні механізми психологічного впливу. Основний - це пропаганда на тб. А ще - "думка суспільства". Нехай й несправжня. От, наприклад, заява однієї з громадських організацій РФ "солдатські вдови":

Ми - солдатські вдови Росії. Ми ті, хто не ховав за своїми спідницями своїх чоловіків. Ми просимо нашого Президента, нашого Верховного Головнокомандувача заборонити виїзд чоловіків призовного віку за межі Росії. І ми маємо на це повне моральне право: наші чоловіки загинули, захищаючи і цих чоловіків, але хто захищатиме нас, якщо вони втечуть? Солдатські вдови Росії - за велику мобілізацію! Росія - за мобілізацію!

То ж, закриття кордонів для російських чоловіків - це лише питання часу. Як і тривалість життя десятків тисяч їхніх мобілізованих. Яких наші бійці на полі бою косять сотнями щодня.