Подоляк про втрати російської армії: цифра трошки більша за 300 тисяч [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Втрати російської армії в Україні можуть перевищувати 300 тисяч осіб вбитими та пораненими. Проте керівництву рф байдуже на цифри.
Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю "24 каналу".
Подоляк прокоментував оцінки Європейського Генштабу щодо втрат росії. За його словами, цифра 250 тисяч дещо занижена, оскільки рф має додаткові непостійні війська, зокрема ПВК "Вагнера" разом з завербованими в'язнями, "Росгвардія" та ФСБ.
"Мені здається, що цифра (вбитих і поранених росіян - ред.) трошки більша за 300 тисяч. Але росія сьогодні перебуває в такому аморальному стані, що їй немає різниці, вони втратять 100, 200 чи 500 тисяч. Це питання розгортання внутрішнього бунту як такого, і воно не залежить від кількості мертвих", - сказав він.
При цьому радник голови ОП наголосив, що Україна не веде геноцидну війну, але має право знищити окупаційні війська, які незаконно зайшли на територію.
"Тому що вони вбивають наших людей і вони нищать наші міста. Це обов'язкова відплата, це правило війни і це юридично вмотивована поведінка України. І при цьому ми завжди говоримо, що ми не будемо заходити на територію Росії, бо там немає сенсу нічого робити. Ми не можемо їм вправити мозок і вони будуть жити, як живуть постійно, в XVII сторіччі", - підкреслив Подоляк.
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