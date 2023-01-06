Українців в окупації попередили про небезпеку [ Редагувати ]
Окупанти можуть готувати терористичні акти у храмах на окупованих територіях у період святкування Різдва. Про це повідомляє міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірину Верещук.
Є інформація, що на православне Різдво росіяни готують теракти в храмах на тимчасово окупованих територіях. Закликаю громадян бути обережними та за можливості утриматись від відвідання місць з великим скупченням людей. Бережіть себе і своїх близьких. Чекайте на ЗСУ.
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