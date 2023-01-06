В Україні масштабна тривога: білорусь підняла в небо бойову авіацію [ Редагувати ]
У п'ятницю, 6 січня, у білорусі пішла на зліт бойова авіація. Про це повідомляє моніторингова група "Беларускі Гаюн".
Також в небо підняли й літак далекого радіолокаційного виявлення "Сергій Атаянц".
Як відзначає моніторингова група, в білорусі були зафіксовані такі зльоти:
- 12:03 - зліт винищувача в місті Барановичи;
- 12:16 - зліт винищувача в місті Барановичи;
- 12:16 - зліт борту ДРЛО А-50У ВКС рф з реєстраційним номером RF-50608 у місті Мачулищі;
- 12:40 - зліт МіГ-31К з реєстраційним номером RF-92215 у місті Мачулищі.
Варто додати, що станом на 12:52 в Україні оголосили масштабну тривогу.
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