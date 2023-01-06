Шмигаль попередив про можливі відключення світла [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про те, що українці мають бут готовими до поновлення аварійних відключень світла. Про це він сказав під час засідання уряду.
Так, росіяни можуть завдати нових ракетних ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.
росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Впродовж 5 днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на сході та півдні.
При цьому він звернув увагу, що тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Проте вже вчора, 5 січня споживання зросло.
Тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень.
Він нагадав, що від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться.
Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень.
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