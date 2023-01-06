Німеччина передасть Україні 40 БМП Marder [ Редагувати ]
Німеччина планує направити Україні у першому кварталі 2023 року 40 бойових машин піхоти (БМП) Marder для відбиття російської агресії. Про це заявив на брифінгу представник уряду ФРН Штеффен Хебештрайт.
Йдеться приблизно про 40 транспортних засобів. Вони мають бути готові вже в першому кварталі.
За словами Хебештрайта, у зв’язку з цим на території Німеччини планують провести навчання українських військових для управління БМП. Вони триватимуть два місяці.
Чиновник не уточнив, чи надійдуть БМП з запасів Бундесверу, чи їх потрібно буде виробляти.
Хебештрайт додав, що США також проведуть навчання на території своєї країни для управління БМП Bradley та ЗРК Patriot.
Про постачання БМП Україні президент США Джо Байден та канцлер Німеччини Олаф Шольц домовилися під час переговорів. Берлін також пообіцяв направити Києву батарею зенітно-ракетних комплексів Patriot на додаток до тих, які направить Вашингтон.
Все це передбачено на перший квартал.
Нагадаємо, новий пакет військової допомоги Україні від США може бути оголошений у пятницю, 6 січня. До цього пакета можуть увійти десятки БМП Bradley.
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