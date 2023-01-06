Україна припинила дію угоди з рф, яку можуть позбавити ядерного статусу, про обслуговування ракетного комплексу "Сатана" у зв'язку з докорінною зміною обставин договору, який виконувався офіційним Києвом на папері майже 17 років.

Про це повідомив представник Кабінету Міністрів у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

Він повідомив, що Кабінет Міністрів України припинив угоду з урядом російської федерації щодо продовження терміну експлуатації ракетного комплексу 15П118М.

Головним розробником стратегічного ракетного комплексу третього покоління із міжконтинентальною балістичною ракетою РС-36М2 є Державне підприємство "Конструкторське бюро "Південне" імені М.К. Янгеля".

Виробником ракетного комплексу "Сатана" є Державне підприємство "Виробниче об'єднання Південний машинобудівний завод" О.М. Макарова.

Система управління була розроблена НВО "Електроприлад" у Харкові та Запоріжжі.

Тобто, у найпотужніших балістичних ракет рф закінчився термін експлуатації та продовжити його не вдасться.