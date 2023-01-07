Окупанти обстріляли Бахмут під час "різдвяного перемир'я": двоє загиблих, 13 поранених [ Редагувати ]
У п'ятницю, 6 січня, російська війська обстріляли з артилерії Бахмут на Донеччині, внаслідок чого двоє людей загинули та 13 поранені. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.
Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.
Внаслідок обстрілу рашистів зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.
Нагадаємо, що за даними американської влади, "одержимість" Пригожина Бахмутом обумовлена його інтересом до соляних і гіпсових родовищ.
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