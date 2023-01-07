У п'ятницю, 6 січня, російська війська обстріляли з артилерії Бахмут на Донеччині, внаслідок чого двоє людей загинули та 13 поранені. Про це повідомив Офіс генпрокурора України.

Внаслідок потужних мінометних атак по житлових кварталах загинули 66-річний чоловік та 61-річна жінка. Ще тринадцятеро людей отримали мінно-вибухові травми та осколкові поранення.

​Внаслідок обстрілу рашистів зазнали пошкоджень та руйнувань приватні домоволодіння, багатоквартирні будинки та інші об’єкти.

Нагадаємо, що за даними американської влади, "одержимість" Пригожина Бахмутом обумовлена його інтересом до соляних і гіпсових родовищ.