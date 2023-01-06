"Одержимість" Пригожина Бахмутом обумовлена його інтерсом до соляних і гіпсових родовищ - Reuters [ Редагувати ]
Влада США вважає, що прагнення ПВК "Вагнера" захопити Бахмут, за який уже кілька місяців точаться запеклі бої, продиктована "одержимістю" Євгена Пригожина взяти під контроль соляні та гіпсові родовища на Донеччині. Про це повідомив Reuters офіційний представник Білого дому, ім'я якого не називається.
"Радіо Свобода" припускає, що йдеться про Артемівське соляне родовище - найбільше в Європі, - розташоване неподалік від Бахмута.
Також видання звертає увагу, що останнім часом у районі міста Соледар, де знаходиться підприємство з переробки солі "Артемсіль", зросла інтенсивність бойових дій, у яких беруть безпосередню участь бійці ПВК.
Інформацію про бої за Соледар також підтвердив Євген Пригожин:
Да, бойцы ЧВК Вагнер и исключительно бойцы ЧВК Вагнер близки к взятию Соледара.
Представник Білого дому також навів оцінку втрат найманців ПВК "Вагнер". За його словами, за час війни було вбито понад чотири тисячі бійців ПВК, ще майже десять тисяч отримали поранення. Понад тисячу вагнерівців загинули за останній місяць лише під Бахмутом. Загальну чисельність ПВК влада США оцінює у 50 тисяч осіб.
Місто Бахмут (до 2016 року - Артемівськ) - важливий транспортний вузол на Донбасі, який виконує функцію укріпленого району ЗСУ, який прикриває шляхи наступу на Краматорськ, Слов'янськ, Сіверськ і Торецьк.
З другої половини травня російські війська вели потужні ракетні обстріли Бахмута, а до серпня вийшли до однієї з околиць міста. З кінця літа росіяни, представлені переважно бійцями ПВК "Вагнера", ведуть запеклі бої на цьому напрямі.
У жовтні 2022 року США звинуватили ПВК "Вагнера" в експлуатації природних ресурсів у ЦАР, Малі, Судані та інших африканських країнах для фінансування російського вторгнення в Україну.
Нагадаємо, що більшість найманців ПВК "Вагнер" становлять зеки.
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