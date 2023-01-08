Посилення обороноздатності України для відбиття російської агресії за рахунок постачання танків Leopard підтримали віцепрезиденти Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт (партія "Зелені") та Вольфганг Кубицький (партія ВДП). Про це повідомляє Hamburger Abendblatt.

У діалозі з представниками медіагрупи Funke німецькі політики зазначили, що постачання озброєння має відбуватися у тісній координації з НАТО. Герінг-Еккардт заявила:

Ми маємо зробити та поставити все, що можливо. Сюди ж входять і танки Leopard.

Аналогічного погляду дотримується і Кубицький, який зазначив, що Німеччина не повинна обмежуватися постачанням БМП Marder.

Раніше співголова СДПН Ларс Клінгбайль заявив, що танки можуть бути відправлені в Україну за підтримки НАТО, однак федеральний уряд не має наміру діяти самотужки.

Нині жодна країна не постачає (Україні - ред.) такі важкі танки, як Leopard 1 або Leopard 2.

7 січня від постачання Україні Leopard 2 в односторонньому порядку також відхрестилася Польща. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький уточнив, що для цього потрібна підтримка "ширшої коаліції". Країни ЄС не можуть постачати ЗСУ танки Leopard без санкції Німеччини як країни-виробника.