У Бундестазі підтримали передачу Україні танків Leopard [ Редагувати ]
Посилення обороноздатності України для відбиття російської агресії за рахунок постачання танків Leopard підтримали віцепрезиденти Бундестагу Катрін Герінг-Еккардт (партія "Зелені") та Вольфганг Кубицький (партія ВДП). Про це повідомляє Hamburger Abendblatt.
У діалозі з представниками медіагрупи Funke німецькі політики зазначили, що постачання озброєння має відбуватися у тісній координації з НАТО. Герінг-Еккардт заявила:
Ми маємо зробити та поставити все, що можливо. Сюди ж входять і танки Leopard.
Аналогічного погляду дотримується і Кубицький, який зазначив, що Німеччина не повинна обмежуватися постачанням БМП Marder.
Раніше співголова СДПН Ларс Клінгбайль заявив, що танки можуть бути відправлені в Україну за підтримки НАТО, однак федеральний уряд не має наміру діяти самотужки.
Нині жодна країна не постачає (Україні - ред.) такі важкі танки, як Leopard 1 або Leopard 2.
7 січня від постачання Україні Leopard 2 в односторонньому порядку також відхрестилася Польща. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравецький уточнив, що для цього потрібна підтримка "ширшої коаліції". Країни ЄС не можуть постачати ЗСУ танки Leopard без санкції Німеччини як країни-виробника.
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