Американська влада виключає відправлення бойових танків Abrams Україні для відбиття російської агресії. Про це повідомляє газета The Washington Post з посиланням на високопосадовців у Білому домі.

Ці танки важать 55 тонн і оснащені турбінним двигуном, який споживає паливо з величезною швидкістю. Для порівняння, один із наймасовіших танків, які використовуються ЗСУ - Т-72 - важить 42 тонни. Танк "Оплот" - 51 тонну.

Ці бойові танки настільки важкі, що 45-му президенту США Дональду Трампу відмовили у планах включити їх у парад на святкуванні Дня незалежності 4 липня 2019 року у Вашингтоні на тій підставі, що їхні гусениці зруйнують вулиці міста.

Також один з американських чиновників пояснив, що танки Abrams схильні до поломок і вимагають серйозного досвіду обслуговування.

4 січня президент США Джо Байден ствердно відповів на запитання, чи розглядаються бойові машини Bradley американського виробництва для передачі Україні.

Високопосадовий представник адміністрації Білого дому заявив, що Bradley можуть бути включені до пакету озброєнь, про який оголосять уже цього тижня.

БМП Bradley, хоча технічно і не є танком, може стати елементом модернізації для українських сухопутних військ, зазначає WP.

Нагадаємо, Франція 4 січня оголосила, що надасть Україні легкі бойові броньовані машини AMX-10 RC.