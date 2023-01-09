Загроза ракетних ударів: у Генштабі попередили українців [ Редагувати ]
Ілюстративне фото: Віталій Малецький
У понеділок, 9 січня, Генеральний штаб ЗСУ попередив українців про небезпеку.
Увага! Існує загроза завдання ворогом авіаційних та ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури по всій території України.
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