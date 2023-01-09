росія перекинула до Білорусі ще один ешелон з технікою [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
8 січня на залізничну станцію Барановичі-Поліські в Білорусі прибув ешелон з технікою та особовим складом Збройних сил російської яедерації.
Про це повідомляє моніторингова група білоруський Гаюн в Telegram.
Ешелон прийшов вчора близько 13 години, загалом було зафіксовано близько 30 вагонів-платформ з технікою, 2 вантажні вагони з боєприпасами/спорядженням та 2 пасажирські вагони з особовим складом — близько 100 осіб. За даними Гаюна серед надісланої техніки було помічено вантажівки КамАЗ, БТРи та БМП.
Також відомо що ешелон був відправлений із залізничної станції Зайцівка Воронезької області російської федерації 4 січня о 17.30. Зазначимо, що ця станція знаходиться в прикордонні з тимчасово окупованою частиною Луганської області, України.
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