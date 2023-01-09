У понеділок, 9 січня, радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк розповів, чи намагається кремль відтворити кримський сценарій у Карабасі та які цілі переслідує російська федерація. Про це чиновник говорив у прямому ефірі телеканалу "Молдова 1".

"Три аспекта, для чого це "роздувається". Перший - частково відволікти увагу та переключити її з української війни на якійсь інші точки конфліктів, щоб туди дивився весь світ. Війна в Україні потребує ключової уваги, ключових ресурсів, допомоги від європейської спільноти. Виникнення якогось серйозного осередку на іншій території буде розсіювати увагу. Цю задачу росія весь час намагається вирішити, в тому числі не лише через кризу в Нагорному Карабасі і спробу його реанімувати, але й через спробу створити міграційний тиск на ЄС, спробу створити продовольчий дефіцит на африканські республіки, близькосхідний контингент", - зазначив Подоляк.

Він додав: "Друга задача - росія так чи інакше хоче повернути своє домінантне становище у тому ж ОДКБ і показати, що лише вона може виступати посередником при віришенні подібних конфліктів, у тому ж числі між Вірменією та Азербайджаном. росія сьогодні втратила в рамках і СНГ, і ОДКБ свою значущість та свій статус. Вони шукають зараз формати, які можна було б реанімувати. І нарешті третє - за рахунок реанімації конфліктів підтиснути на Азербайджан та Туреччину, щоб зробити їх більш проросійськими з точки зору функції посередництва і тд. Все, що робить росія - передбачувано. Мене взагалі дивує, коли є якась криза, де "маячить" росія і всі роблять вигляд, що не розуміють, чому це відбувається і які цілі ставить росія".

Михайло Подоляк зазначив, що насправді кремль має на меті відтворити кримський сценарій.

"Буде спроба пройтись по кримському сценарію і сказати, що є от така кількість населення і потрібно туди щось ввезти і сказати, що ми тут все тримаємо під контролем. Це буде провокування", - заявив він.