Угорщина виділить 3,5 млн доларів для вивезення українського зерна до Африки [ Редагувати ]
Джерело: Reuters
Угорщина планує профінансувати відправку 10 тисяч тонн зерна з України до Африки.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, якого приводить видання Portfolio.
Сійярто пояснив, що Угорщина виділить близько 3,5 мільйона доларів для вивезення українського зерна до країн Африки. Міністр зазначив, що це частина своєї глобальної відповідальності.
"Угорщина і Демократична Республіка Конго зацікавлені у якнайшвидшому встановленні миру та припиненні збройних конфліктів", - додав очільник МЗС Угорщини.
Сійярто знову закликав до діалогу, припинення вогню та переговорів.
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