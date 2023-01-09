Коли завершиться війна - окрема тема, яку продовжують аналізувати як газети, так і експерти з наукових кіл.

Докорінні зміни у світі триватимуть і в 2023-му. Черговий рік, коли Європа шукатиме альтернативи російським енергоносіям. Топ темою стане і допомога Україні - і в боротьбі, і у відбудові. Такі прогнози на 2023-й звучать у західних ЗМІ.

Китай оголосив про відкриття кордонів після років Ковіду, а західні партнери погодили постачання броньованої техніки для армії України - і це дещо відкорегувало медійні передбачення. Далі огляд Олени Абрамович про все це.

Дві тисячі двадцять третій продовжить процеси докорінних змін не лише в українському, а й європейському суспільстві, економіці і поглядах на безпеку, пишуть західні ЗМІ. І чи не в усіх політичних оглядах очікувань від цього року звучить слово - "Україна". Так, популярне Брюссельське видання "Єврактив" ставить Україну в центр бюджетної політики ЄС - незалежно від того, як розвиватиметься ситауція на полі бою.

Питання спільного боргу ЄС чи інших джерел власних ресурсів Євросоюзу, ймовірно, знову вискочить… Цього року мова піде про набагато більші суми грошей, або тому, що війна закінчиться і можна буде розпочати масштабну реконструкцію, або тому, що війна триватиме, і ЄС повинен буде підтримати українську військову економіку.

Коли завершиться війна - окрема тема, яку продовжують аналізувати як газети, так і експерти з наукових кіл. Так, директор Програми з дослідження Росії в CNA з Інституту Кеннана Майкл Кофман розглядає три сценарії подій, найімовірнішим з яких називає "динамічний фронт", тобто боротьбу на виснаження з обох сторін.

Майкл Кофман, директор Програми з дослідження Росії в CNA (Інститут Кеннана):

Бойові дії за Бахмут є вагомим показником того, що Донбас все ще є мінімальною військовою метою Москви, навіть якщо військові засоби на цьому етапі не дозволяють набагато більше, ніж локалізовані наступальні дії. Попри нещодавні публічні заяви високопосадовців України про те, що Росія може розпочати великий наступ у зимово-весняний період або спробувати повернутися до Києва, є мало доказів такої здатності в майбутньому.

Більше оптимізму щодо розвитку подій на фронті в аналітиків зʼявилось після оголошення США, Франції та Німеччини про готовність надати Україні бойові броньовані машини. Це все ще не танки, але критична зміна після майже року війни, пишуть бельгійські ЗМІ. Адже нещодавно західні лідери боялися роздратувати таким кроком путіна.

У Вашингтоні, Парижі, Берліні та Лондоні, здається, все більше і більше усвідомлюють, що Путіну не потрібна причина для подальшої ескалації війни. Постачання бойових машин є особливо важливим кроком і може стати можливим переломом у війні.

Видання Politico, тим часом, аналізуючи геостратегічні виклики року, видіяє два основних - Україну та Іран. І в питанні України газета робить акцент насамперед на приєднанні нашої країни до НАТО. Зараз ситуація далека від 2008-го, коли проти нашого вступу виступали тогочасні німецька канцлерка Ангела Меркель та французький президент Ніколя Саркозі. І тому Альянс мав би бути сміливішим, вважають автори.

З сьогоднішньої перспективи можна зробити інші висновки - особливо щодо питання європейської безпеки та стабільності - навіть якщо не всі занепокоєння всіх країн-членів були усунені.

Ще один важливий виклик року - енергоресурси. І це та галузь, де Євросоюз іде шляхом докорінної трансформації. Остаточно позбувається залежності від рф. Останніми днями ціни на газ та нафту на глобальних ринках знижувались. У Європі у певну мить газ здешевшав до 63 євро за мегават-годину - це вдвічі менше, ніж у листопаді і упʼятеро - ніж в липні. Цьому сприяла низка заходів з боку Єврокомісії. Проте тепер ситуацію на глобальному ринку може змінити Китай. Там відкрили кордони після років пандемії й очікують зростання економіки.

Рашана Шанбог, бізнес-редактор газети The Economist:

Якщо Китай відновлюватиметься дуже потужно, він може потребувати більше скрапленого газу, що ускладнить забезпечення потреб для Європи. І згідно з деякими прогнозами, якщо зима розпочнеться вчасно в кінці цього року, Європі, можливо, доведеться запровадити нормування.

Цьогоріч деякі європейські країни можуть вдаватися до екстремальних шляхів - як от збільшувати видобуток вугілля, від якого відмовлялися через перехід на зелену енергетику. Проте у довготривалій перспективі захід перелаштується на екологічніші ресурси. І те ж саме зробить і Україна, яка буде відбудовуватися за новітніми стандартами.