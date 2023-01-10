"Ворог зазнає втрат під Херсоном" - Генштаб [ Редагувати ]
Ворог зазнає втрат у Херсонській області. Про це свідчить зведення Генерального штабу ЗСУ.
Противник продовжує зазнавати втрат. Так, до лікарні у Новотроїцькому Херсонській області за перший тиждень 2023 року привезли близько 120 окупантів.
Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 18 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки супротивника, а також 3 удари по позиціях його зенітно-ракетних комплексів.
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