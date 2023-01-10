"Новий пакет допомоги Україні може змінити динаміку війни" - Держдеп [ Редагувати ]
Представник Державного департаменту США Нед Прайс заявив, що США через надання додаткової військової допомоги Україні, зокрема бойових машин піхоти БМП Bradley, прагнуть змінити поточну динаміку бойових дій в Україні. Про це він сказав під час відеобрифінгу.
Прайс наголосив, що українська армія "планомірно продемонструвала свою стійкість". Це, за його словами, один із видів динаміки.
Ширша динаміка, як уточнив представник Держдепу, полягає в тому, що на українській території знаходяться тисячі російських військових і в цій ситуації Вашингтон хоче допомогти Києву змінити стан справ.
Звичайно ж, це та динаміка, яку ми прагнемо змінити шляхом надання додаткової допомоги у сфері безпеки.
Зокрема, як він зазначив, США надаватимуть БМП та системи ППО Україні.
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