У рф з літаками сталися дві надзвичайні події [ Редагувати ]
У вівторок, 10 січня, в аеропортах рф сталися одразу дві надзвичайні події. Про це повідомляється у Telegram "Хабаровських авіаліній" та на сайті регіональної прокуратури.
Під час посадки в Хабаровську у літака лопнуло шасі, а в Норильську лайнер викотився за межі злітної смуги.
У Хабаровську приватний літак "Цессна-208" отримав пошкодження при посадці в аеропорту. Постраждалих немає.
Наразі аеропорт закритий.
У Норильську літак авіакомпанії "Норд Стар", що вилітав до Москви, викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту були 116 пасажирів та шість членів.
Інформації щодо постраждалих немає.
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