У вівторок, 10 січня, в аеропортах рф сталися одразу дві надзвичайні події. Про це повідомляється у Telegram "Хабаровських авіаліній" та на сайті регіональної прокуратури.

Під час посадки в Хабаровську у літака лопнуло шасі, а в Норильську лайнер викотився за межі злітної смуги.

У Хабаровську приватний літак "Цессна-208" отримав пошкодження при посадці в аеропорту. Постраждалих немає.

Наразі аеропорт закритий.

У Норильську літак авіакомпанії "Норд Стар", що вилітав до Москви, викотився за межі злітно-посадкової смуги. На борту були 116 пасажирів та шість членів.

Інформації щодо постраждалих немає.