У США розглядають можливість передачі Україні партії бойових броньованих машин Stryker у рамках підготовки до очікуваного російського наступу. Про це повідомляє Politico із посиланням на свої джерела.

Адміністрація США може оголосити про новий пакет військової допомоги вже наприкінці наступного тижня. Чи увійдуть до цього пакету бронемашини Stryker - наразі невідомо, оскільки остаточного рішення ще не ухвалено. Водночас співрозмовники газети наголосили, що адміністрація може відправити ці бронетранспортери наступним пакетом.

На початку січня стало відомо про наміри США поставити в Україну 50 бойових машин Bradley. У порівнянні з ними бронемашини Stryker не такі ефективні в бою, але мають деякі інші переваги. Stryker рухається тихіше, ніж Bradley, а також може перевозити більше солдатів - дев'ять проти шести.

Представник міністерства оборони США заявив:

Українцям потрібні бронетранспортери, і це те, що ми маємо на озброєнні. Не такий гарний, як Bradley для танкового бою, але вдалий для захисту піхоти та пересування в бою.

Бронетранспортер Stryker

Раніше Politico писало, що після постачання бронемашин США можуть почати постачати в Україну танки.

На початку 2023 року Франція заявила, що надасть ЗСУ для відбиття російської агресії бронеавтомобілі AMX-10 RC (їх також називають легкими або колісними танками).

Незабаром після цього про постачання бойових машин Marder та батареї зенітно-ракетних комплексів Patriot оголосила Німеччина.