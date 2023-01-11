Верхня палата парламенту Італії - Сенат - схвалила урядовий декрет про відправлення Україні зброї у 2023 році для відбиття російської агресії. На підтримку цієї ініціативи виступили 125 сенаторів, проти 28, ще двоє утрималися. Про це повідомляє агентство Ansa.

Тепер голосування щодо декрету проведуть у Палаті депутатів, після чого документ має затвердити уряд. Проти відправлення військової допомоги Україні виступали представники опозиційної партії "Рух "5 зірок".

Парламент Італії ще у березні 2022 року схвалив резолюцію про надання Україні допомоги, зокрема військової. Після виборів у жовтні новий склад уряду країни схвалив декрет про продовження термінів надання військової допомоги на 2023 рік.

ЗМІ писали, що Рим може поставити Києву міномети, кулемети, зенітні ракетні комплекси Stinger, протитанкову зброю, каски та бронежилети, а також важке озброєння.

Раніше повідомлялося, що США наполягають на негайній передачі Італією ЗРК SAMP-T Україні.