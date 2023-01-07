США просять Італію прискорити постачання Україні озброєння, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP-T. Про це пише газета La Repubblica з посиланням на дипломатичні джерела.

За їхньою інформацією, питання постачання коштів ППО обговорювалося радником прем'єр-міністра Італії Франческо Тало та радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.

Бесіда (між радниками - ред.) свідчить про те, що Вашингтон цінує публічну позицію виконавчої влади про повну відданість мотивам Києва у повній наступності з урядом Драгі.

Усну домовленість про постачання ЗРК вже було досягнуто сторонами, повідомили джерела газети.

Американська сторона наполягає на негайній передачі ЗСУ SAMP-T, оскільки вважає європейський ЗРК необхідним для захисту Києва. Комплекс здатний збивати безпілотники, крилаті ракети та літаки.

За даними La Repubblica, у розпорядженні Рима є п'ять батарей ЗРК SAMP-T, а також одна навчальна, якій бракує машини з пусковими установками.

Американські офіційні особи неодноразово називали створення в Україні інтегрованої системи ППО одним з основних пріоритетів при постачанні країні озброєння. 21 грудня 2022 року держсекретар Ентоні Блінкен оголосив, що США надішлють Україні ЗРК Patriot.