США наполягають на негайній передачі Італією ЗРК SAMP-T Україні - Repubblica [ Редагувати ]
США просять Італію прискорити постачання Україні озброєння, зокрема зенітно-ракетних комплексів SAMP-T. Про це пише газета La Repubblica з посиланням на дипломатичні джерела.
За їхньою інформацією, питання постачання коштів ППО обговорювалося радником прем'єр-міністра Італії Франческо Тало та радником президента США з національної безпеки Джейком Салліваном.
Бесіда (між радниками - ред.) свідчить про те, що Вашингтон цінує публічну позицію виконавчої влади про повну відданість мотивам Києва у повній наступності з урядом Драгі.
Усну домовленість про постачання ЗРК вже було досягнуто сторонами, повідомили джерела газети.
Американська сторона наполягає на негайній передачі ЗСУ SAMP-T, оскільки вважає європейський ЗРК необхідним для захисту Києва. Комплекс здатний збивати безпілотники, крилаті ракети та літаки.
За даними La Repubblica, у розпорядженні Рима є п'ять батарей ЗРК SAMP-T, а також одна навчальна, якій бракує машини з пусковими установками.
Американські офіційні особи неодноразово називали створення в Україні інтегрованої системи ППО одним з основних пріоритетів при постачанні країні озброєння. 21 грудня 2022 року держсекретар Ентоні Блінкен оголосив, що США надішлють Україні ЗРК Patriot.
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