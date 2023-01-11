ЗСУ збили російський гелікоптер та два розвідувальних БПЛА [ Редагувати ]
Українські захисники сьогодні, 11 січня, збили російський гелікоптер Ка-52 та два розвідувальних безпілотника.
Про це повідомляє в Facebook Генеральний штаб ЗСУ.
"Наші захисники збили російський гелікоптер Ка-52, а також два розвідувальних БПЛА, тип яких уточнюється", - йдеться в повідомленні.
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