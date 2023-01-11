У Бердянську росіяни готують нову авіабазу (фото) [ Редагувати ]
Окупанти планують облаштувати базу в аеропорту в міста Бердянськ. Про це повідомляється у Twitter OSINT-розслідувача Бенджаміна Піттета.
Там вже почали розміщувати гелікоптери.
Так, Піттет опублікував знімки супутника, на яких видно аеропорт міста Бердянськ. На фото можна розгледіти, що росіяни облаштовують його під базу. Можна нарахувати щонайменше 17 російських гелікоптерів і різні фортифікаційні споруди.
Скоріше за все росіяни планують створити там нову авіабазу, котра змінить базу в селищі Чаплинка. Це викликано тим, що українська армія тепер може діставати до неї з HIMARS.
New heliport construction in Berdyansk highlights the urgent need for Ukraine to acquire longer-range strike capabilities to counter Russian aggresion. https://t.co/qYQJ00q5rV— Benjamin Pittet (@COUPSURE) January 10, 2023
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