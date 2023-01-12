Делегати XIX позачергового з'їзду суддів обрали усіх вісім членів Вищої ради правосуддя. Про це повідомляє Рада суддів України.

Так, ще трьома членами стали Тетяна Бондаренко, Олена Ковбій та Сергій Бурлаков.

12 січня лічильна комісія з проведення повторного таємного голосування щодо обрання членів ВРП ХІХ позачерговим з'їздом суддів України оголосила результати другого туру голосування.

До бюлетеня другого туру голосування було внесено 6 кандидатів.

Зазначимо, що до квоти від загальних судів було внесено 4 кандидати. Делегати з'їзду могли проголосувати за двох із них. До квоти від адміністративних судів - 2 кандидати, у яких голосувати можна було не більше ніж за одну кандидатуру.

Обраними членами ВРП за результатами таємного голосування стали:

Бондаренко Тетяна Знаменівна - суддя Миколаївського апеляційного суду

Ковбій Олена Василівна - суддя Херсонського окружного адміністративного суду.

Останнім представником у ВРП від з'їзду суддів став Сергій Бурлаков, якого обрали за підсумками повторного туру таємного голосування. Він є суддею Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду.

Таким чином, ХІХ позачерговий з'їзд суддів України обрав усіх вісім членів ВРП, що дозволить відновити роботу органу суддівського самоврядування, розблокувати цілий ряд процесів у судовій владі, що пов'язані з роботою судів та кадровими питаннями, а також продовжити реалізацію завдань, що пов'язані з судовою реформою.

Окрім трьох вищезазначених суддів, членами ВРП від з'їзду суддів України стали:

Котелевець Алла Вікторівна - суддя Харківського апеляційного суду

Усик Григорій Іванович - суддя Касаційного цивільного суду у складі ВС

Сасевич Олександр Михайлович - суддя Львівського окружного адміністративного суду

Бокова Юлія Валеріївна - суддя Господарського суду Донецької області

Попікова Ольга Володимирівна - суддя Північного апеляційного господарського суду

Всі новообрані члени ВРП склали присягу і будуть працювати в органі суддівського врядування протягом найближчих чотирьох років.

Зазначається, що обрання кандидатів від з'їзду суддів України дозволить розблокувати роботу Вищої ради правосуддя і поверне їй інституційну спроможність приймати рішення, позаяк з новообраними членами кількісний склад ВРП становитиме 15 осіб, а це необхідний кворум для роботи колективного органу.