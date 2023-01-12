У російському Новому Осколі пролунали гучні вибухи: що відомо [ Редагувати ]
У місті Новий Оскол, Бєлгородська область рф, місцеві жителі почули два сильні вибухи.
Про це повідомляє місцевий Telegram-канал.
За інформацією, після вибухів, від яких у місцевих жителів затремтіли вікна, в небі почало виднітися заграва. Туди попрямували спецслужби.
При цьому в Telegram-каналі зазначили, що "прильотів" у районі Нового Осколу зафіксовано не було.
Також там стверджують, що через вибухи одному з автомобілів осколками посікло лобове скло. У мережі публікують відповідне відео.
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