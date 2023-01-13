Старий Новий рік 14 січня: традиції, прикмети та заборони свята [ Редагувати ]
З 13 на 14 січня українці святкують Щедрий вечір або Старий Новий Рік, який збігається з українським народним святом Маланки. У цей день є свої традиції, прикмети та заборони.
Традиції свята
- За новорічний стіл заведено сідати всією родиною, члени якої повинні мати охайний і доглянутий вигляд.
- Всі страви готують ситними, на столі обов’язково має бути кутя, різноманітна випічка та частування.
- Головною обрядовою стравою цього вечора є кутя, яка має бути заправленою смальцем або вершками. Звідси й походить назва вечора – Щедрий.
- У цей день проводяться народні гуляння з традиційним переодяганням у тварин і фольклорних персонажів. Щедрувальники ходять по домівках, співають щедрівки, танцюють, за що господарі будинків частують їх і дають гроші.
- Цього дня також потрібно попросити вибачення один в одного та у сусідів, щоб провести весь рік у злагоді.
- За народними повір'ями, ворожіння з 13 на 14 січня вважається найдостовірнішим.
- Важливою традицією Старого Нового року 14 січня є праця. Так, за традицією, працівників супроводжувала до роботи "коза Маланка", в яку найчастіше переодягалися хлопці та, приходячи до будинку, намагалися "буцнути" господарів. За обрядом норовливу козу вбивали та її треба було оживити піснями та тяжкою працею.
Народні прикмети:
- Зростаючий місяць в ніч на 14 січня – до сильної повені навесні
- Якщо вранці йде сніг, то зима теж буде сніжною, а весна настане пізно
- Спостерігали за напрямком вітру. Вважалося, що якщо він дме з Півночі, то літо буде холодним, із Заходу – непогожим, зі Сходу – посушливим, з Півдня – цілком звичайним, теплим, без особливих температурних перепадів.
- Якщо людина народилася в Васильєв день, то, згідно з повір’ями, вона буде дуже багатою. В якості оберега їй рекомендується носити яшму.
- Сильний сніг у Васильєв день – бути хорошому літу. Відлига пророкує прохолодні літні дні
- Яскраві зорі на небі 14 січня віщують швидкі морози
- Снігопад у Васильєв день – прикмета до того, що чекають багаті врожаї влітку і восени
- Якщо 14 січня випадає на молодика, це призводить до великої повені
- Якщо сніг почав йти з самого ранку, то це означає, що снігопади не припиняться ще дуже довго і, швидше за все, триватимуть до самої весни.
- Вважається, що якщо 14 січня надіти обновку, то протягом усього року буде супроводжувати удача
- Бажання, яке було загадане в ніч з 13 на 14 січня, обов’язково збудеться
- Якщо на дорогах 14 січня ожеледь, це обіцяє урожай
Що не можна робити:
- У цей день не можна лаятися і лихословити, думати про погане, оскільки як зустрінеш Новий рік, так його і проведеш (нехай навіть мова йде про Старому Новий рік).
- Не можна позичати гроші, щоб не бути в боргах весь рік.
- Варто відмовитися від жіночого товариства під час святкування Старого Нового року, щоб обійти стороною нещастя.
- У цей день заборонено лаятися, думати про погане і лихословити. Крім того, не можна також згадувати старі образи, інакше весь рік буде поганим.
Іменини:
14 січня День ангела імені відзначають: Василь, Федот, Петро, Григорій, Емілія, Богдан, Федосій, Микола.
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