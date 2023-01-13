У Бєлгородській області під час ремонту танка Т-72 здетонував боєзапас - один танк знищено, два інші постраждали. Про це повідомляє Baza.

Пожежа на ремонтно-технічній базі розпочалася ввечері 12 січня. За попередніми причинами займання виникло через порушення пожежної безпеки під час ремонту.

Через пожежу на одному танку здетонував боєзапас, внаслідок чого його було знищено. Вогонь перекинувся на два інших Т-72, що стояли неподалік, однак їх вдалося врятувати.

Пожежники приїхали до військових лише через дві години після займання та за пів години загасили вогонь. Постраждалих немає.