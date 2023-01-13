У Зеленського порівняли ситуацію у Бахмуті й Соледарі з Верденською битвою [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
Ситуація в Бахмуті і Соледарі - це Верденська битва XXI сторіччя. Українським захисникам вдається утримувати свої позиції.
Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю Le Monde.
За його словами, росія кинула випущених із вʼязниць злочинців, які вмирають, щойно дістаються лінії фронту.
"Їхні тіла кидають на місці, їх навіть не забирають, людських втрат з російського боку багато, значно більше, ніж у нас", - сказав він.
За словами Єрмака, перед українськими захисниками - людська маса, що безупинно атакує, атакує і атакує.
"Соледар - місце вуличних боїв, де жодна зі сторін не контролює місто. росіяни там є, але вони не контролюють", - зазначив голова президентського офісу.
по темі
Переговори між Україною та росією зараз ведуть тільки щодо звільнення полонених
В Офісі президента Зеленського заявили, що жодна зі сторін не контролює Соледар на Донеччині. Про це повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак
У неділю, 8 січня, Україна та росія провели черговий обмін полоненими - перший у 2023 році. Ми повернули додому 50 наших воїнів. Це хлопці із ЗСУ, ТрО, НГУ, ДПСУ, ВМС, а також із ССО. 33 офіцери та 17 рядових і сержантів
Російські війська концентрують угрупування задля проведення наступальних дій
Україна провела великий обмін полоненими, додому повернулися 140 захисників країни, серед яких воїни з Маріуполя та Зміїного острова