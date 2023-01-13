Ситуація в Бахмуті і Соледарі - це Верденська битва XXI сторіччя. Українським захисникам вдається утримувати свої позиції.

Про це повідомляє керівник Офісу президента Андрій Єрмак в інтервʼю Le Monde.

За його словами, росія кинула випущених із вʼязниць злочинців, які вмирають, щойно дістаються лінії фронту.

"Їхні тіла кидають на місці, їх навіть не забирають, людських втрат з російського боку багато, значно більше, ніж у нас", - сказав він.

За словами Єрмака, перед українськими захисниками - людська маса, що безупинно атакує, атакує і атакує.

"Соледар - місце вуличних боїв, де жодна зі сторін не контролює місто. росіяни там є, але вони не контролюють", - зазначив голова президентського офісу.